Youtuber estadounidense sacó aplausos al preparar el “best completo chileno”

La influencer estadounidense, Maddie Jackson, sorprendió a sus seguidores y al público chileno al intentar replicar uno de los platos favoritos de la gastronomía local, el tradicional completo italiano.

Mediante su cuenta de YouTube, la creadora de contenido compartió un video titulado “How to make the BEST completo chileno” (Cómo hacer el mejor completo chileno). De esta manera, Jackson, quien fue alabada por su español, comenzó a preparar los ingredientes, detallando que realizaría un completo italiano.

Para llevar a cabo la preparación, explicó que se requerirá tomate, palta, salchichas y “pancitos”. Luego, entregó la receta para elaborar una mayo casero: Aceite de oliva, un limón, dos ajos y un “huevito”.

Asimismo, aprovechó la instancia para contar algunos datos sobre el origen del tradicional sándwich chileno. La youtuber explicó que su nombre no guarda relación directa con el país europeo, sino que se debe a que “los colores de los ingredientes —palta, mayo y tomate— hacen la bandera de Italia”.

Ya en tierra derecha, cuando se disponía a armar el completo, la también tiktoker abordó un serio debate en torno al orden de los ingredientes. “Algunos dicen que se pone primero el tomate, después la palta y después la mayo, porque si te o comes y el tomate está arriba, va a saltar para todos lados”, explicó la joven.

“Otros dicen que se pone la palta primero y después el tomate, porque quedan pegados. En mi opinión, tiene más sentido que vaya primero el tomate”, acotó.

Ya en la instancia final, cuando debió probar su preparación, Jackson celebró cantando: “Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar”. El video rápidamente se viralizó y generó debate entre los usuarios de redes sociales. “Soy un hombre de gustos simples. veo un completo, le doy like”, “Primera persona extranjera que veo que hace bien el completo” y “esos completos te quedaron auténticamente chilenos”, fueron tan solo algunos de los comentarios que dejó la publicación.