10 asaltantes realizaron violento “turbazo” en Lo Espejo: Dos fueron detenidos

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el grupo irrumpió cerca de las 17:00 horas en una vivienda de la población José María Caro, en el Pasaje 22 Sur, en Lo Espejo.

Eduardo Córdova
Un violento asalto tipo “turbazo” se registró la tarde de este martes en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. Fueron 10 delincuentes los que ingresaron a la fuerza a un domicilio e intimidaron con armas de fuego y cuchillos a las víctimas.

Según Carabineros, los sujetos se trasladaban en tres vehículos: dos automóviles y una bicicleta. Durante la persecución policial, se logró detener a dos de los 10 involucrados.

¿QUÉ SE SABE DEL ASALTO?

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el grupo irrumpió cerca de las 17:00 horas en una vivienda de la población José María Caro, en el Pasaje 22 Sur, en Lo Espejo.

Dentro del domicilio, los asaltantes golpearon e intimidaron a dos personas con armas y cuchillos. Según relató Carabineros, las víctimas recibieron golpes de puños, patadas y combos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Los delincuentes sustrajeron celulares de alta gama y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga en dos autos y una motocicleta. En ese momento, las víctimas contactaron a Carabineros para denunciar el hecho.

Tras la alerta, personal policial capturó a dos sospechosos que huían en una moto, quienes fueron posteriormente identificados por las víctimas.

