10 asaltantes realizaron violento “turbazo” en Lo Espejo: Dos fueron detenidos

Un violento asalto tipo “turbazo” se registró la tarde de este martes en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. Fueron 10 delincuentes los que ingresaron a la fuerza a un domicilio e intimidaron con armas de fuego y cuchillos a las víctimas.

Según Carabineros, los sujetos se trasladaban en tres vehículos: dos automóviles y una bicicleta. Durante la persecución policial, se logró detener a dos de los 10 involucrados.

¿QUÉ SE SABE DEL ASALTO?

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el grupo irrumpió cerca de las 17:00 horas en una vivienda de la población José María Caro, en el Pasaje 22 Sur, en Lo Espejo.

Dentro del domicilio, los asaltantes golpearon e intimidaron a dos personas con armas y cuchillos. Según relató Carabineros, las víctimas recibieron golpes de puños, patadas y combos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Los delincuentes sustrajeron celulares de alta gama y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga en dos autos y una motocicleta. En ese momento, las víctimas contactaron a Carabineros para denunciar el hecho.

Tras la alerta, personal policial capturó a dos sospechosos que huían en una moto, quienes fueron posteriormente identificados por las víctimas.