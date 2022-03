5° retiro: acusan “interpretación mañosa” luego que proyecto no fuera puesto en tabla en la Cámara

Un grupo transversal de diputados, encabezados por René Alinco (Indep), ingresó un proyecto para permitir un nuevo retiro a los fondos previsionales después del fracaso que sufrió la iniciativa que buscaba permitir un cuarto retiro el año pasado.



Sin embargo, la propuesta no fue puesta en tabla durante la sesión de este miércoles en la Sala. Ante la consulta de Alinco, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, apeló al artículo 127 inciso segundo de la Constitución.



“Ese proyecto, en atención a que esta Cámara rechazó en diciembre del año pasado un proyecto cuya idea matriz es similar, nosotros lo tenemos que dejar suspendido en su tramitación hasta la fecha que se cumpla el año que establece la Constitución”, informó Landeros.



Ahora corresponde a la mesa directiva encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), analizar si da curso a la tramitación.



La situación molestó al diputado Alinco, quien luego acusó “una interpretación mañosa de parte del equipo administrativo”, afirmando que el cuarto retiro “fue aprobado en esta Cámara, fue rechazado en el Senado y después la Comisión Mixta lo rechazó. Por lo tanto, no aplica esta teoría”.



Además, el parlamentario apuntó contra el diputado Soto, a quien tildó de “amarillento” y advirtió que “hoy día está pagando el precio de ser presidente por ocho meses. Negoció a espaldas de su bancada, negoció solamente para él. (…) Hasta el 10 de marzo, era un firme diputado a favor de los retiros”.



“No tengo la menor duda de que algún personaje calvo del Gobierno lo llamó y le dijo que este proyecto de los nueve diputados, encabezado por René Alinco, no hay que darle admisibilidad”, añadió, en alusión al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.



Soto había afirmado la mañana de este miércoles a Radio Futuro que “yo no voy a vetar proyectos, si el quinto retiro es despachado de la Comisión de Constitución lo voy a poner en tabla en la Sala, porque es lo que se debe hacer en un órgano democrático”.



“Si el quinto retiro surge como una alternativa, nosotros no podemos hacer caso omiso de eso, más bien tenemos que enfrentarlo y dar el debate respectivo de cara a la ciudadanía”, añadió.