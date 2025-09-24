Home Tendencia "7 ideas de decoración para que tu living se vea más gr...

7 ideas de decoración para que tu living se vea más grande y luminoso

Espejos bien ubicados, muebles flotantes y una paleta de colores clara pueden duplicar la sensación de amplitud en cualquier living sin necesidad de remodelaciones costosas.

El living suele ser el corazón del hogar, pero cuando los metros cuadrados escasean, lograr sensación de amplitud parece imposible. La buena noticia es que no hace falta derribar muros ni invertir fortunas para ganar sensación de amplitud. Con algunos ajustes inteligentes en la iluminación, el mobiliario y la distribución, cualquier espacio puede ganar luz y espacio visual.

7 claves para ampliar e iluminar tu living

Un living correctamente iluminado, con tonalidades suaves y mobiliario proporcionado, aumenta su sensación de amplitud sin tener que hacer grandes cambios. Las siguientes estrategias combinan principios de diseño con soluciones accesibles que cualquier persona puede implementar durante un fin de semana.

1. Paleta clara con contrastes medidos

Los blancos cálidos, grises perla y beiges suaves funcionan como lienzos que reflejan la luz natural y artificial. No obstante, un living completamente monocromático puede resultar plano y sin personalidad. La clave está en introducir toques de colores más intensos a través de cojines, cuadros pequeños o una manta sobre el sofá.

2. Iluminación en capas: general, puntual y ambiental

La luz general homogénea evita sombras duras y unifica el espacio, mientras que la puntual se enfoca en lectura o trabajo (sobre la mesa de centro o junto al sillón), y la luz ambiental añade calidez en rincones. Combinar fuentes directas e indirectas reduce el deslumbramiento y hace que los espacios se vean más grandes.

3. Espejos estratégicos frente a fuentes de luz 

Un espejo bien ubicado duplica la luminosidad y crea la ilusión de un segundo ambiente. La posición ideal: perpendicular o frente a la ventana principal, capturando y redistribuyendo la luz natural. Además, los espejos apaisados alargan el living, y los verticales elevan el techo visual. Y lo mejor es evitar colocarlos donde reflejen desorden.

4. Cortinas livianas y riel alto para “elevar” el muro

Tejidos translúcidos filtran sin restar luminosidad y suavizan el contorno de la ventana. Instalar el riel en el techo (o lo más alto posible) alarga el paño y hace que el muro se vea más alto. Cuando la cortina descansa apenas sobre el piso, la caída resulta prolija y el living gana elegancia sin recargar el ambiente.

5. Muebles con patas a la vista y líneas delgadas

Sofás y mesas que dejan pasar la luz bajo su estructura despejan el zócalo y muestran más piso, lo que es clave para la sensación de amplitud, pues los perfiles finos y tableros livianos reducen el peso visual.

6. Piezas de living multifuncionales con guardado oculto

El desorden visual comprime cualquier ambiente. Un puf que esconde mantas o cojines de repuesto, una mesa de centro con cajones internos o un sofá con baúles laterales mantienen las superficies despejadas. Si cada pieza guarda algo, el living luce limpio y ordenado, y la amplitud aumenta sin sumar muebles adicionales.

7. Texturas ligeras y alfombras a escala del espacio

Las superficies brillantes y lisas reflejan más luz que las mate y rugosas, y los textiles livianos como el algodón o el lino respiran mejor que las telas pesadas. Una alfombra proporcionada (que no ocupe todo el piso pero tampoco sea diminuta) define la zona de estar sin fragmentar el espacio.

Amplitud a la vista: un living más luminoso se logra con detalles

Transformar un living compacto en un espacio que respira no requiere presupuestos millonarios ni remodelaciones estructurales. Comenzar con dos o tres de estas ideas permite ver resultados inmediatos: quizás reorganizar los muebles hoy, y colgar las cortinas más arriba mañana.

Cada hogar tiene su propia ecuación de luz y espacio; experimentar con estas propuestas revelará la combinación perfecta para multiplicar la amplitud del living sin cambiar sus metros reales.

Source Texto: La Nación.
