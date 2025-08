A dos semanas de su fallecimiento: Revelan la causa de muerte de Ozzy Osbourne

Luego de dos semanas del fallecimiento de Ozzy Osbourne, este martes se reveló la causa de muerte del legendario líder de Black Sabbath.

Consignar que el mítico cantante perdió la vida el 22 de julio, a los 76 años de edad, y la semana pasada, Osbourne tuvo un emotivo y multitudinario funeral en Birmingham.

Y ahora, el medio estadounidense The New York Times y el británico The Sun, dieron a conocer el certificado de defunción del músico.

En el documento se detalla que Osbourne murió a raíz de un “infarto agudo de miocardio” y un “paro cardíaco extrahospitalario”.

Además, se mencionó que la enfermedad de la arteria coronaria y el Parkinson con disfunción autonómica fueron factores contribuyentes a su muerte.

Por otra parte, en el apartado de ocupación del certificado, se describe a Osbourne como “compositor, intérprete y leyenda del rock”.

Cabe recordar que la muerte de Osbourne se produjo tan solo algunas semanas después de “Back to the beginning”, evento en el que se despidió de los escenarios, cantando por última vez con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, sus compañeros de Black Sabbath.