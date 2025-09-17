Home Nacional "a las 21 horas de este miércoles comienza feriado irrenunciable d..."

A las 21 horas de este miércoles comienza feriado irrenunciable del 18 y 19 de septiembre en el comercio

Según dispuso la Dirección del Trabajo, el descanso comenzará a las 21:00 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre. Solo se permiten excepciones en la rotación de turnos, lo que posibilita trabajar hasta la medianoche del día 17 o ingresar a partir de las 00:00 del sábado 20.

Patricia Schüller Gamboa
Durante estas Fiestas Patrias, los días 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables para la gran mayoría de quienes trabajan en el comercio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.973. Esto significa que supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia adosados a servicentros que solo venden productos envasados deberán cerrar sus puertas.

Están excluidos de esta obligación restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, casinos, farmacias de urgencia o de turno, expendios de combustible y aquellas “tiendas de conveniencia” que preparen alimentos en el mismo local. Asimismo, los pequeños negocios de barrio podrán abrir, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos.

Además, existe una regla importante: el descanso bianual. Quienes estén exceptuados de este feriado tienen derecho a descansar al menos una vez cada dos años, siempre que se mantengan contratados por el mismo empleador. Por ejemplo, si alguien trabajó en Fiestas Patrias de 2024, en 2025 debe obligatoriamente descansar esos días.

“Este derecho busca equilibrar las condiciones de quienes deben trabajar en estas fechas, garantizando que puedan celebrar junto a sus familias al menos cada dos años”, explicó el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.

En caso de incumplimientos, las multas pueden ser altas: desde $346.325 para micro y pequeñas empresas, hasta $1.385.300 para grandes empresas, por cada trabajador afectado. Junto a la sanción económica, los empleadores sorprendidos en infracción deberán poner término inmediato al turno y cerrar el local.

La Dirección del Trabajo atenderá denuncias a través de su sitio web (www.dt.gob.cl) y, además, desplegará un programa nacional de fiscalización, que incluirá controles aleatorios en todo el país.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
20
