A los 85 años falleció el obispo emérito Alejandro Goic

El religioso tuvo una destacada trayectoria dentro de la Iglesia chilena. Fue obispo de Osorno entre 1994 y 2003, y posteriormente lideró la Diócesis de Rancagua entre 2004 y 2018. Durante ese periodo, también presidió la Conferencia Episcopal de Chile entre 2004 y 2010.

Patricia Schüller Gamboa
El obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic (85), falleció este lunes en la Clínica Isamedica de la capital regional de O’Higgins, donde se encontraba internado. Su deceso fue confirmado por el Obispado de Rancagua.

Alejandro Goic tuvo una destacada trayectoria dentro de la Iglesia chilena. Fue obispo de Osorno entre 1994 y 2003, y posteriormente lideró la Diócesis de Rancagua entre 2004 y 2018. Durante ese periodo, también presidió la Conferencia Episcopal de Chile entre 2004 y 2010.

Oriundo de Punta Arenas y tío de la exsenadora Carolina Goic, el sacerdote mostró desde sus inicios una profunda sensibilidad hacia los sectores más vulnerables. En su ciudad natal, sirvió como párroco y capellán de la penitenciaría, y como vicario general participó en gestiones para evitar el conflicto del Beagle en 1978.

Ya como obispo auxiliar de Concepción, fue apodado “el obispo rojo” por la dictadura, debido a su cercanía con las demandas de los mineros de Lota. Más adelante, en Rancagua, se involucró en las negociaciones de trabajadores subcontratados de Codelco, donde propuso reemplazar el sueldo mínimo por un “sueldo ético”.

