Abogado de Ángela Vivanco critica acusación y prepara recurso contra medida cautelar

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que apelará a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó su prisión preventiva en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.



En diálogo con Radio ADN, el abogado Jorge Valladares, explicó que la estrategia se centra en reafirmar la inocencia de la exjueza. “La tesis fundamental de esta defensa, y la que sostiene en definitiva la versión de mi representada, es su inocencia. Nosotros alegamos lo inoportuno y lo innecesario que fue la detención y la supuesta urgencia en formalizarla”, señaló.



El defensor destacó la relevancia de antecedentes como la declaración del exministro Sergio Muñoz. “Hay algo que no se ha mencionado y no voy a avanzar mucho más en su contenido, pero la declaración del exministro Sergio Muñoz esclarece muchos de los puntos donde se supone que hubo un aparente incumplimiento de deberes”, afirmó.



Según Valladares, ese testimonio clarifica las funciones de Vivanco en la sala, donde ocupaba la segunda antigüedad y debía acoger reclamos como ministra visitadora en la Corte de Copiapó.



Respecto a otros ministros que participaron en la votación de la causa entre Codelco y Belaz Movitec, Valladares fue categórico: “No es nuestro propósito. Al contrario, nos interesa que, si eso se va a realizar, se haga con la mayor discreción posible”.

“Nosotros sostenemos que ese cohecho no era idóneo para producir el resultado”





Sobre el supuesto cohecho, agregó: “Lo que yo digo es respecto de la eficiencia o la idoneidad del cohecho. Es decir, si el cohecho del que se habla era idóneo para producir el resultado. Nosotros sostenemos que ese cohecho no era idóneo para producir el resultado”.



El abogado cuestionó además el efecto concreto de la actuación de Vivanco en el fallo. “Aquí solamente se habla de la penalidad del servicio, o sea, de que ella habría vendido algo, pero no entendemos qué, porque, en definitiva, si ella no participaba de la votación, el resultado habría sido igual: o 4 a 1, como fue la sentencia del 4 de julio de 2023, o bien 3 a 2, pero el resultado habría sido exactamente el mismo”, sostuvo.



Y añadió: “Codelco habría tenido que restituir, es decir, hacer el pago que tenía retenido y restituir las maquinarias. Entonces, desde esa perspectiva, uno se pregunta por qué no se dirigieron en contra de todos, porque si en definitiva hablan de un perjuicio, ¿por qué no se dirigieron respecto de todos los integrantes?”.



Sobre la colaboración de su representada con la investigación, Valladares aseguró que “colaborar con la investigación es una actitud que ella ha tenido permanentemente. De hecho, en el primer mes se realizó una incautación de diversos documentos y, además, en sus distintas defensas -que progresivamente han estado en el caso- se han incorporado diversos antecedentes que hacen necesario su análisis y verificar si las imputaciones que quiere establecer la Fiscalía existen o no”.



Consultado por el eventual borrado de mensajes, el abogado respondió: “Cuando se dice que se borraron es porque se echa de menos información, pero no hay nada categórico que diga que algo fue eliminado o suprimido”.



Y cerró con una crítica al estándar aplicado: “La Fiscalía sostiene que con el tiempo y la expertise de las personas involucradas se podría establecer eso, pero aquí hay que hacer un punto: el trabajo de la comisión de ética, por sí mismo, nosotros no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es que el estándar que sigue la comisión de ética no es un estándar de debido proceso para un sistema procesal garantista como el que tenemos”.