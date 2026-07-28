Abogado de Sergio Jadue habla luego del sobreseimiento: “Los hechos que se le imputaban no constituyen delito”

El abogado de Sergio Jadue, Marcelo Hadwa, se refirió este martes al sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, en el marco de la investigación que enfrentaba por apropiación indebida y dos delitos tributarios.

Consignar que el 13° Juzgado de Garantía dictó durante esta jornada el sobreseimiento del exdirigente, debido a la prescripción de los delitos.

Bajo ese contexto, y en diálogo con CNN Deportes, el abogado Hadwa valoró la decisión de la justicia.

“Estamos conformes, era lo que esperábamos, creíamos que la situación se iba a desarrollar como lo esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa”, comentó.

En la misma línea, enfatizó que “seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito”.

“Los delitos tributarios que se le imputaban eran supuestamente no haber pagado impuestos por unas supuestas especies de coimas que habría recibido. Y desde nuestro punto de vista, eso no tributa”, añadió.

En cuanto a la reacción de su cliente, manifestó que “está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años”.

Pese a la decisión del tribunal, el abogado remarcó que todavía existe la opción de una “apelación del Ministerio Público o del Servicio de Impuestos Internos en su caso, y la Corte de Apelaciones es la que va a tener la última palabra en definitiva”.

“No se puede afirmar que algo se ganó hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada”, admitió.

Por su parte, respecto a si Jadue tiene la intención de regresar a Chile, mencionó: “Él no tiene pensado en el corto plazo, al menos, volver a Chile. Él tiene su vida armada allá en EEUU”.