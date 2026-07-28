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Región de Ñuble: 956 personas se encuentran afectadas tras sistema frontal

El delegado presidencial, Diego Sepúlveda, detalló que 142 viviendas se encuentran con algún daño en evaluación, de ellas 132 presentan afectaciones menores y 10 mantienen daños mayores.

Patricia Schüller Gamboa
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Región de Ñuble: 956 personas se encuentran afectadas tras sistema frontal

El delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, realizó un balance tras el sistema frontal y el tornado que afectó a cuatro comunas.

Sepúlveda detalló que 956 personas se han visto afectadas. Además, 142 viviendas se encuentran con algún daño en evaluación, de ellas 132 presentan afectaciones menores y 10 mantienen daños mayores.

En cuanto a los servicios básicos, 273 clientes se encuentran sin suministro eléctrico. No se han reportado afectaciones en el abastecimiento de combustibles. Ni en las telecomunicaciones o en la red asistencial de salud.

Ante esta emergencia, se han dispuesto de dos albergues, los cuales están ubicados en las comunas de San Carlos y Niquén.

Por otro lado, las autoridades se encuentran monitoreando la situación de una persona de 83 años, que fue afectada por el tornado. “Esta persona fue intervenida en el Hospital Clínico Herminda Martín, está en estado estable”, indicó el delegado.

Sepúlveda mencionó que “también vamos a hacer la evalución e los daños producto de los tornados en comunas como El Carmen, San Ignacio, Temuco, Chillán Viejo y Bulnes”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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