Abren convocatoria de escuelas de hockey y fútbol gratuitas para niños y niñas

En un contexto marcado por altos niveles de inactividad física y estrés en los niños, Fundación Luksic desarrolla en la Región Metropolitana y Antofagasta su programa de Escuelas Deportivas, que desde 2019 promueve la autorregulación y el manejo de emociones.

Las postulaciones para nuevos alumnos se encuentran abiertas desde hoy 2 de febrero en fundacionluksic.cl.

Solo uno de cada cuatro niños en Chile se considera físicamente activo y un 47% vive en barrios con violencia crítica, realidades que impactan directamente en su bienestar y desarrollo. Frente a este escenario, las Escuelas Deportivas de Fundación Luksic buscan ser espacios seguros de juego, aprendizaje y encuentro, donde el movimiento y la actividad física se combinan con el desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida.

A través de los talleres, los niños y niñas adquieren competencias que les permiten identificar y manejar mejor sus emociones, desarrollar la atención y la preocupación por los demás, establecer relaciones positivas y abordar de manera eficaz las situaciones complejas.

El programa ha acompañado a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes

Desde 2019, el programa ha acompañado a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes en comunas de la Región Metropolitana y Antofagasta, buscando mejorar su bienestar y entregarles habilidades para la vida.

Las escuelas -que son mixtas y están dirigidas a niños entre 7 y 13 años de edad- cuentan con un enfoque no competitivo y los profesores reciben formación específica para trabajar habilidades como la autorregulación, la tolerancia a la frustración y la resolución de conflictos, enseñando a ganar y perder sin miedo, reforzando la confianza y el trabajo en equipo.

“Hoy sabemos que el deporte puede ser mucho más que actividad física. Es una puerta de entrada para que los jóvenes aprendan a reconocer y manejar sus emociones y a relacionarse de manera positiva. Este aprendizaje tiene un impacto que va mucho más allá de la cancha: puede mejorar su desempeño escolar y marcar su trayectoria de vida”, señala Rosario Donoso, directora de Deportes de Fundación Luksic.

Según los datos levantados por el programa, un 35% de los apoderados declara que a sus hijos les cuesta mucho mantener la calma cuando están estresados y un 27% señala dificultades para controlar sus emociones cuando están molestos. Es por esto que las Escuelas Deportivas también consideran a las familias como actores clave, incorporando talleres de Parentalidad Positiva para cuidadores, con el objetivo de entregarles estrategias de crianza y de esta manera reforzar en el hogar lo que se trabaja en cada taller deportivo.

Daniel Cancino, apoderado de la Escuela Deportiva de fútbol de La Florida, explica que lo que más valora “es el espíritu que se vive”. Cuenta que su hijo Cristóbal “ha aprendido sobre compañerismo, manejo de sus emociones y a entender que ganar o perder es parte del juego. Da lo mismo si salen campeones: lo importante es acompañarse, ser solidarios y ponerse en el lugar del otro”.

¿Cómo postular?

El proceso de inscripción será durante todo febrero y debe ser realizado por el apoderado o tutor responsable a través del formulario online disponible en fundacionluksic.cl. Los cupos son limitados, y una vez esté confirmada la inscripción por parte del equipo de la Fundación, se informará a los seleccionados sobre los días y horarios de entrenamiento, los cuales se realizarán siempre después del horario escolar.

Las escuelas de hockey sobre césped están ubicadas en Estación Central, Independencia, La Florida y Peñalolén y las de fútbol en El Bosque, Estación Central, Independencia, La Florida, La Pintana, Lo Prado, Puente Alto, Peñalolén y Renca.

Toda la información sobre las escuelas y actividades relacionadas serán informadas a través del sitio web oficial de Fundación Luksic.