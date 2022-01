Abren sumario sanitario contra convencional Marinovic por no usar mascarilla

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana abrió un sumario sanitario en contra la convencional Teresa Marinovic, del Distrito 10, por el no uso de mascarillas en espacios cerrados.



La integrante de Chile Libre fue notificada el pasado 5 de enero y tiene cinco días hábiles -a partir de esa fecha- para realizar su defensa ante la autoridad sanitaria.



La investigación surgió después de que la representante del Partido Republicano no haya utilizado el barbijo durante la maratónica votación de la nueva Mesa Directiva, la cual se prolongó entre el martes y el miércoles.



Incluso el ministro de Salud, Enrique Paris, se pronunció por la situación en el balance de la pandemia de este jueves, asegurando que “a nosotros no nos parece correcto que una convencional no use mascarilla, que no respete las medidas sanitarias”.



Entonces, el secretario de Estado advirtió que “si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”.



Mientras, la convencional Loreto Vidal informó que llevará a Marinovic ante el Comité de Ética por la actitud, asegurando que la decisión no es “solo a título personal, porque sé que desde su colectivo han hecho esfuerzos para que ella se ajuste a las medidas”.



Marinovic se defendió vía Twitter, donde compartió imágenes de otros convencionales no utilizando su mascarilla. “Una oda a la hipocresía, el doble estándar y la discriminación arbitraria. Podrán imponerme mil multas, pero no me callarán”, escribió.