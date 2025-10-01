Abuelo y nieto sufren encerrona afuera de colegio: hombre lanzó llaves para evitar robo de auto

Un abuelo y su nieto fueron víctimas de un violento portonazo en la comuna de Conchalí.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles 1 de octubre, en la intersección de Zapallar con Los Vilos, cerca de un establecimiento educacional, recogió 24 Horas.

El asalto se produjo después de que el abuelo dejara a su nieto en la escuela, instante en que fue abordado por un grupo de delincuentes que le propinaron cortes y golpes en la cabeza.

Aunque los asaltantes intentaron llevarse el vehículo, no lo lograron, ya que la víctima lanzó las llaves lejos. Durante la huida, los sujetos chocaron contra otro automóvil y posteriormente escaparon.

De acuerdo con el capitán Eduardo Droppelmann, de la 5º Comisaría de Conchalí, “estos sujetos, al darse a la fuga, habrían colisionado con un vehículo Kia de color negro que también se encontraba en la intersección”.

Según detalló Droppelmann, todos los involucrados fueron trasladados a un hospital de la comuna, donde se encuentran fuera de riesgo vital.