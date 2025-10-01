Home Nacional "abuelo y nieto sufren encerrona afuera de colegio: hombre lanzó l..."

Abuelo y nieto sufren encerrona afuera de colegio: hombre lanzó llaves para evitar robo de auto

El asalto se produjo después de que el abuelo dejara a su nieto en la escuela, en Conchalí, instante en que fue abordado por un grupo de delincuentes que le propinaron cortes y golpes en la cabeza.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un abuelo y su nieto fueron víctimas de un violento portonazo en la comuna de Conchalí.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles 1 de octubre, en la intersección de Zapallar con Los Vilos, cerca de un establecimiento educacional, recogió 24 Horas.

El asalto se produjo después de que el abuelo dejara a su nieto en la escuela, instante en que fue abordado por un grupo de delincuentes que le propinaron cortes y golpes en la cabeza.

Aunque los asaltantes intentaron llevarse el vehículo, no lo lograron, ya que la víctima lanzó las llaves lejos. Durante la huida, los sujetos chocaron contra otro automóvil y posteriormente escaparon.

De acuerdo con el capitán Eduardo Droppelmann, de la 5º Comisaría de Conchalí, “estos sujetos, al darse a la fuga, habrían colisionado con un vehículo Kia de color negro que también se encontraba en la intersección”.

Según detalló Droppelmann, todos los involucrados fueron trasladados a un hospital de la comuna, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Jara insta a reponer glosa de libre disposición...

La candidata del oficialismo dijo que “esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año, y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión”.

Leer mas
Vanguardia

Lollapalooza Chile 2026 anuncia su programación por dí...

El evento se llevará a cabo entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año, y contará con la presencia de Sabrina Carpenter, Deftones, Los Bunkers, Skrillex y Tyler, The Creator, entre otros artistas.

Leer mas
Vanguardia

TRÁILER: El nuevo avance de “Frankenstein”...

“Frankenstein” se estrenará en salas el próximo 24 de octubre. Unas semanas después, concretamente el 7 de noviembre, hará lo propio en el catálogo de Netflix. Es una de las grandes apuestas del servicio por apoyar a su catálogo de películas propias en lo que resta de 2025.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/