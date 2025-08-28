Acogen recurso por adolescente mapuche detenido sin justificación en su liceo: es hijo de reconocido lonco

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía, en favor de un adolescente mapuche de 14 años que fue detenido sin justificación por Carabineros en su colegio en Victoria.

El tribunal de alzada ordenó a Carabineros capacitar a su personal en el trato con niñas, niños y adolescentes, tras los hechos ocurridos el 11 de junio de este año, que originaron la acción judicial.

Ese día, luego de una denuncia del Liceo Politécnico Bicentenario Manuel Montt de Victoria por el presunto robo de un celular, Carabineros esposó y detuvo al menor amparado, sometiéndolo a interrogatorio y trasladándolo a la Cuarta Comisaría.

Sin embargo, el INDH indicó que tras revisar las cámaras de seguridad, quedó en evidencia que otro adolescente había sustraído el teléfono, situación que fue reconocida por él mismo ante los uniformados.

Pese a esto, los funcionarios igualmente decidieron detener al menor amparado, quien fue llevado esposado a la Comisaría y liberado horas más tarde por orden del Ministerio Público.

INDH DESTACA FALLO DE LA CORTE POR MENOR DETENIDO

La abogada del INDH en La Araucanía, Pamela Nahuelcheo, valoró la resolución y la instrucción entregada a Carabineros.

El tribunal determinó que en este caso se usaron de manera injustificada y antirreglamentaria las esposas de seguridad en adolescentes, subrayando que “adicionalmente, cabe consignar que debe utilizarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria, de lo cual da cuenta en lo puntual la Orden General N° 2827, Manual de Procedimientos Policiales con Niños, Niñas y Adolescentes, de la propia institución policial”.

El estudiante afectado es hijo del lonco mapuche de Curacautín, Alberto Curamil, quien en 2019 recibió el Premio Goldman, conocido como el nobel verde por la defensa del medioambiente.

Curamil denunció públicamente lo ocurrido, calificándolo como un acto de racismo, discriminación y vulneración de derechos del adolescente.