Home Nacional "acogen recurso por adolescente mapuche detenido sin justificación..."

Acogen recurso por adolescente mapuche detenido sin justificación en su liceo: es hijo de reconocido lonco

El tribunal de alzada ordenó a Carabineros capacitar a su personal en el trato con niñas, niños y adolescentes, tras los hechos ocurridos el 11 de junio de este año, que originaron la acción judicial.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía, en favor de un adolescente mapuche de 14 años que fue detenido sin justificación por Carabineros en su colegio en Victoria.

El tribunal de alzada ordenó a Carabineros capacitar a su personal en el trato con niñas, niños y adolescentes, tras los hechos ocurridos el 11 de junio de este año, que originaron la acción judicial.

Ese día, luego de una denuncia del Liceo Politécnico Bicentenario Manuel Montt de Victoria por el presunto robo de un celular, Carabineros esposó y detuvo al menor amparado, sometiéndolo a interrogatorio y trasladándolo a la Cuarta Comisaría.

Sin embargo, el INDH indicó que tras revisar las cámaras de seguridad, quedó en evidencia que otro adolescente había sustraído el teléfono, situación que fue reconocida por él mismo ante los uniformados.

Pese a esto, los funcionarios igualmente decidieron detener al menor amparado, quien fue llevado esposado a la Comisaría y liberado horas más tarde por orden del Ministerio Público.

INDH DESTACA FALLO DE LA CORTE POR MENOR DETENIDO

La abogada del INDH en La Araucanía, Pamela Nahuelcheo, valoró la resolución y la instrucción entregada a Carabineros.

El tribunal determinó que en este caso se usaron de manera injustificada y antirreglamentaria las esposas de seguridad en adolescentes, subrayando que “adicionalmente, cabe consignar que debe utilizarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria, de lo cual da cuenta en lo puntual la Orden General N° 2827, Manual de Procedimientos Policiales con Niños, Niñas y Adolescentes, de la propia institución policial”.

El estudiante afectado es hijo del lonco mapuche de Curacautín, Alberto Curamil, quien en 2019 recibió el Premio Goldman, conocido como el nobel verde por la defensa del medioambiente.

Curamil denunció públicamente lo ocurrido, calificándolo como un acto de racismo, discriminación y vulneración de derechos del adolescente.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

La Roja Sub 20 confirma sus últimos tres amistosos pre...

El combinado nacional enfrentará a Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria, en la antesala a la cita planetaria que se disputará en nuestro país a partir del mes de septiembre.

Leer mas
Nacional

Presidente Boric encabeza ceremonia inaugural de Cumbr...

En el encuentro el Mandatario destacó que “el compromiso con los profesores y profesoras siempre se señala o se usa para aplaudirlos, para agradecer su vocación, para destacar los sacrificados que son y lo importante de su trabajo”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Javier Milei reacciona después de la agresión e...

El presidente argentino, Javier Milei, restó importancia este jueves 29 de agosto a un incidente con pedradas que lo forzó a huir de un mitin, afirmando que no se dejaría intimidar y culpando del episodio a sus opositores políticos, a quienes acusó de tácticas difamatorias.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/