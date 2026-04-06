Acribillan a padre tras intentar evitar secuestro de su hijo de 6 años en Tomé: delincuentes buscaban a otro familiar que les debía dinero

Una tragedia ocurrió la madrugada de este lunes en Coliumo, comuna de Tomé, en la Región del Biobío, donde un hombre fue asesinado al interior de su domicilio. Al menos cuatro sujetos participaron en el ataque armado.

La víctima, de 42 años, se encontraba durmiendo junto a su esposa e hijos. En ese momento, los desconocidos ingresaron por la fuerza tras vulnerar el portón y la puerta principal.

Los individuos intimidaron a la familia con armas de fuego y amarraron de manos a la mujer, mientras controlaban la situación al interior de la vivienda.

Posteriormente, los atacantes trasladaron al hombre hasta el antejardín. En ese lugar le dispararon en cuatro ocasiones en el tórax, luego de que intentara impedir que se llevaran a su hijo de 6 años.

Según antecedentes preliminares, la banda buscaba al hijo mayor de la familia, de 20 años. El joven no residía en el domicilio y, presuntamente, mantenía una deuda con los atacantes.

En el sitio del suceso se encontró evidencia balística relevante, incluyendo un cargador con 14 cartuchos calibre 9 mm, dos cartuchos percutados calibre 40 y un teléfono celular.