Actor de “Papá por siempre” reveló que Robin Williams lo ayudó a alejarse de las drogas

Una emotiva declaración fue la que realizó el actor Matthew Lawrence, quien durante su juventud trabajó junto a Robin Williams en la comedia “Papá por siempre”.

El artista, hoy de 42 años, dialogó con revista People y reconoció que el fallecido actor ganador de un Premio Oscar en 1997 le dio un consejo para alejarlo de la drogas, que ya comenzaban a tentarlo en medio del éxito alcanzado por ese largometraje.

“Él fue el primer adulto que realmente me dejó saber sobre su condición”, sostuvo Lawrence, quien en el filme interpretó el rol de “Chris”.

“A pesar de lo brillante que era ante la cámara, iba a visitarlo en su tráiler para hablar con él, fue doloroso para él. Pero no lo ocultó, me habló de eso“, aseguró en entrevista con el mencionado medio.

“Nunca consumas drogas. Especialmente la cocaína”, fue lo que le dejó en claro Williams al entrevistado.

“Él estaba como ‘¿vienes a mi tráiler y me ves así? Esa es la razón por la cual no debes hacerlo. Y ahora estoy luchando por el resto de mi vida porque pasé 10 años haciendo algo muy estúpido todos los días. No lo hagas’, y me mantuve alejado de las drogas por él“, cerró.