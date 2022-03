Actor Pablo Schreiber estaría cerca de interpretar a Wolverine en Marvel

Expectación causaron unos fuertes rumores que llegaron desde Marvel, que dan luces de la probable incorporación del actor canadiense Pablo Schreiber a su Universo Cinematográfico (UCM), interpretando nada menos que a uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men, “Wolverine”.

Las especulaciones, aseguran que la compañía tendría pensando introducir al héroe, de alguna manera que aún no está clara, en la esperada película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, donde Schreiber apunta a ser el nuevo James Logan, luego de la recordada personificación que realizó por años Hugh Jackman.

En una conversación con el podcast “Bingeworthy”, el intérprete de 43 años, reconoció los acercamientos que ha tenido con el UCM, al manifestar que “he tenido muchas conversaciones con Marvel en diferentes puntos de mi carrera. Estoy abierto al camino correcto y no sé exactamente qué es eso, pero lo sabré cuando lo vea”.

Asimismo, se refirió específicamente a las posibilidades de ponerse en la piel de este personaje, admitiendo que “coqueteamos con eso durante un tiempo. Eso sería fantástico, sin duda sería un papel de ensueño. De hecho, es mi héroe favorito, desde niño siempre fue mi cómic favorito”.

De esta forma, habrá que espera si Marvel contempla tanto al actor como a Wolverine de cara a sus futuros proyectos y en la mencionada película, que llegará a los cines el próximo mes mayo, donde eventualmente podría aparecer como alguien del denominado “Multiverso” o ser el definitivo nuevo Logan.