Aduanas y Carabineros incautan 6 autos de colección, un motorhome y 3 motos

Aduanas y Carabineros incautaron seis automóviles de colección de la década de 1970, tres motocicletas y un motorhome desde una empresa en Puerto Montt. El valor comercial estimado de las especies asciende a los US$ 35.000.

Conforme a los análisis y antecedentes recopilados por los fiscalizadores, se determinó que los vehículos se encontraban en una situación aduanera irregular, por lo que fueron incautados, sin perjuicio de la determinación del presunto delito de contrabando.

Con apoyo de personal SEBV de Carabineros, se detectó que uno de los automóviles mantenía placas patentes que no correspondían a la serie de chasis, sumándose así el delito de uso malicioso de instrumento público.

“Este procedimiento surgió tras fiscalizaciones previas, cuando nuestros equipos detectaron una serie de irregularidades, lo que motivó una investigación más profunda que aún sigue en curso”, explicó el director de la Aduana Regional de Puerto Montt, Sergio Toro-Moreno.

El director agregó que con este operativo se reafirma el compromiso con la protección de las fronteras, el resguardo del comercio exterior y la lucha contra el contrabando, trabajando coordinadamente con Carabineros para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Como resultado del operativo aduanero y policial, fue detenido el chileno E.H.R., de 25 años, quien no contaba con antecedentes penales ni policiales.