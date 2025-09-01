Home Nacional "adulta mayor y su perro mueren electrocutados cuando paseaban en ..."

Adulta mayor y su perro mueren electrocutados cuando paseaban en Antofagasta

El subprefecto Álvaro Astroza, de la Brigada de Homicidios de Antofagasta, explicó que “la mujer paseaba junto a su mascota, cuando habría recibido una fuerte descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto a baja altura”.

Una mujer de 63 años y su perro murieron trágicamente en Antofagasta mientras paseaban por la calle, luego de recibir una descarga eléctrica provocada por un cable expuesto.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que las víctimas fueron electrocutadas por un cable que se mantenía a baja altura tras un accidente ocurrido previamente.

La adulta mayor y su perro fallecieron en el lugar producto de la descarga, mientras que el Ministerio Público ordenó a la PDI esclarecer las circunstancias del hecho.

ACCIDENTE PREVIO DEJÓ CABLES EN MAL ESTADO

La Compañía General de Electricidad (CGE) informó que la tragedia se originó debido a un accidente de tránsito previo que dejó el cable a una altura riesgosa.

Las víctimas murieron “tras entrar en contacto con cables eléctricos que cayeron a la vía pública luego de un accidente de tránsito”.

La empresa aseguró que está recopilando antecedentes para colaborar con la investigación que llevan adelante las autoridades.

