Adultos mayores sufren violento robo en Chicureo: fueron intimidados y amarrados

La PDI quedó a cargo de la investigación por un violento robo que afectó a dos adultos mayores en Chicureo, en la comuna de Colina. Las víctimas fueron amarradas de pies y manos, mientras los delincuentes sustraían electrodomésticos y dos vehículos.

Según constató Radio Biobío, Carabineros llegó primero al sitio del suceso. Posteriormente, el Ministerio Público instruyó que la investigación quedara en manos de la policía civil.

El asalto ocurrió cerca de las 5:30 horas de este lunes en un domicilio ubicado a metros de la autopista Los Libertadores. En ese lugar fueron intimidados los propietarios del inmueble, de 75 y 80 años.

Violento robo contra adultos mayores en su domicilio de Chicureo

Los asaltantes habrían utilizado armas de fuego, aparentemente escopetas, además de armas blancas y un fierro. Con este último objeto habrían golpeado al residente de 80 años, quien sufrió lesiones en su rostro y cuerpo.

Personal de la Subcomisaría de Chicureo permaneció en el lugar. El sitio fue resguardado mientras llegaba la Brigada de Robos (Biro) de la PDI.

El botín fue avaluado en más de $50 millones. Los delincuentes maniataron a las víctimas para facilitar el robo de especies y de los vehículos, en los que posteriormente escaparon.

“Entraron muy agresivamente, amenazaron a los dueños de casa, golpearon a uno de ellos, que ambos son de la tercera edad. Sé que uno de ellos tiene algún problema como Alzheimer, demencia senil, no estoy seguro”, declaró un vecino y testigo de lo ocurrido.