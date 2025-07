Aedo: “La DC lo que tiene que decidir es desde dónde se va a situar para mirar el futuro”

El vicepresidente de la Cámara de Diputadas, Eric Aedo, analizó la discusión en torno a la posición de la Democracia Cristiana (DC) ante las elecciones presidenciales, previo a la Junta Nacional de este sábado, y su respaldo a la candidatura oficialista de Jeannette Jara.



En entrevista con T13 Radio, el legislador sostuvo en relación a la disyuntiva que enfrenta su partido que “yo diría que soy con harto sentido común y de realidad, para ser franco. Tengo una buena opinión de Jeannette Jara, por cierto, con quien trabajamos durante tres años para sacar adelante la Reforma de Pensiones”.



“La DC lo que tiene que decidir es desde dónde se va a situar para mirar el futuro. Yo creo que ese sentido es el de centroizquierda, generando una nueva alianza política”, afirmó.



Respecto a la definición que debe tomar la colectividad este fin de semana en su Junta Nacional, el diputado indicó que “la decisión que vamos a tomar el sábado es de las decisiones gruesas que la Democracia Cristiana ha tenido que tomar a lo largo de su historia, en 70 años de historia”.



“Porque, bueno, ¿de dónde vamos a construir? ¿Desde dónde nos vamos a situar políticamente? Y creo que es legítimo que hagamos una discusión mucho más profunda. Algunos dicen, bueno, construyamos desde nuestro camino propio en solitario, con quién vamos a mirar el futuro”, añadió.



“De Chile, del bien común, de alianzas políticas y de la vía parlamentaria también. En solitario, la DC no tiene mucho futuro. Por ejemplo, en una lista parlamentaria. Están todos los datos puestos ya sobre la mesa para no volver”, advirtió el parlamentario.



“De hecho, en solitario se estima que podríamos obtener de entre 0 y 2 diputados. O sea, con 2 diputados legalmente dejamos de existir. Yo no tengo la decisión de dejar o que la DC deje de existir”, finalizó.