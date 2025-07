“Afuera te las voy a dar, donde te pille”: La fuerte discusión de Daúd Gazale y Princeso en “Mundos Opuestos”

Un tenso momento se vivirá la noche de este jueves en el nuevo capítulo del reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”, pues de acuerdo a un avance, Daúd Gazale y “Princeso” protagonizarán una fuerte discusión.

De acuerdo a las imágenes del adelanto, todo comenzará después de que el exfutbolista, capitán del equipo “Eternidad”, eligiera a Princeso como el integrante prenominado, antes de una nueva competencia.

Luego, al momento de anunciar a los prenominados de cada equipo, Leonardo Vallana (nombre real de Princeso) aprovechó para hacer un duro descargo en contra de Gazale.

“Estamos siendo invadidos por un dictador que toma decisiones con las que no estamos de acuerdo… Se hace todo lo que Daúd dice y se nomina al que él dice. Hay gente no están de acuerdo con él, Marlen y Yuhui no estén de acuerdo con él”, manifestó.

Además, cuestionando a Daúd como capitán, propondrá un cambio de líder en el equipo. “Yo propongo que hagamos un cambio de capitán… yo digo que podría ir Luis Jiménez de capitán, porque las decisiones que ha tomado como capitán le han salido todas el tiro por la culata”, sostuvo.

Acto seguido, cuando los participantes se dirigían de vuelta a la casona, Gazale le respondió a Princeso con un fuerte insulto. “Ese es un payaso cu…”, dijo.

En tanto, Vallana le contestó que “pégame, atrévete, has sido toda la vida un cag…”, mientras que el exfutbolista añadió: “Vuelve a repetirlo y te rompo todo”.

Finalmente, según consignó La Cuarta, Daúd le realizará una seria amenaza a su compañero. “Acá no te voy a decir nada porque no soy gil, pero afuera te las voy a dar, donde te pille, agárrate. Vamos a arreglar las cosas como hombres”, señaló.

Posteriormente, Gazale explicará lo ocurrido expresando que “estoy acostumbrado a arreglar las cosas como hombre, y si tenemos que irnos a las manos, nos vamos a las manos. Y aquí no puedo hacer eso, así que, como se ha pasado de listo con varios, tengo que frenarlo para que tenga claros los límites”.

Por su parte, Princeso se defenderá diciendo que “yo dije lo que sentía, no me voy a achicar. No me voy a dejar pisotear si me dice payaso”.