Al menos 26 muertos en operativo contra “El Mencho” en México

El operativo militar de este domingo contra el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dejó hasta el momento al menos 26 muertos, entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de esta organización criminal, la mayor de todo México.



Hasta 17 agentes de las fuerzas de seguridad cayeron en diferentes incidentes que fueron surgiendo en represalia del cartel por la muerte de “El Mencho” durante su captura en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.



Asimismo, confirmó la muerte de una mujer que se vio atrapada en un tiroteo en Zapopan, y la de un guardia de seguridad en el motín que se produjo en la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, en la que hombres armados propiciaron la fuga de un número aún por confirmar de presos, como parte de los disturbios que se produjeron en varias zonas del país por la muerte del jefe del cártel.



Ocho miembros del cartel -entre ellos “El Mencho”- fallecieron durante los enfrentamientos que se registraron por todo el estado de Jalisco, según detalla el diario La Jornada.



Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de 27 personas por cometer hechos violentos, que van desde la participación en bloqueos y ataques, así como por pillaje en bancos y tiendas.



El Ministerio de Seguridad informó que el 90% de los bloqueos de carreteras fueron desactivados, si bien todavía permanecen activos una veintena.



“El Mencho” murió este domingo cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México como consecuencia de las heridas sufridas durante el operativo para dar con él. En respuesta su organización criminal puso en marcha una oleada de disturbios en todo el país.