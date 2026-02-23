Home Internacional "al menos 26 muertos en operativo contra “el mencho” e..."

Al menos 26 muertos en operativo contra “El Mencho” en México

Hasta 17 agentes de las fuerzas de seguridad cayeron en diferentes incidentes que fueron surgiendo en represalia del cartel por su muerte durante su captura en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Al menos 26 muertos en operativo contra “El Mencho” en México

El operativo militar de este domingo contra el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dejó hasta el momento al menos 26 muertos, entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de esta organización criminal, la mayor de todo México.

Hasta 17 agentes de las fuerzas de seguridad cayeron en diferentes incidentes que fueron surgiendo en represalia del cartel por la muerte de “El Mencho” durante su captura en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Asimismo, confirmó la muerte de una mujer que se vio atrapada en un tiroteo en Zapopan, y la de un guardia de seguridad en el motín que se produjo en la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, en la que hombres armados propiciaron la fuga de un número aún por confirmar de presos, como parte de los disturbios que se produjeron en varias zonas del país por la muerte del jefe del cártel.

Ocho miembros del cartel -entre ellos “El Mencho”- fallecieron durante los enfrentamientos que se registraron por todo el estado de Jalisco, según detalla el diario La Jornada.

Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de 27 personas por cometer hechos violentos, que van desde la participación en bloqueos y ataques, así como por pillaje en bancos y tiendas.

El Ministerio de Seguridad informó que el 90% de los bloqueos de carreteras fueron desactivados, si bien todavía permanecen activos una veintena.

“El Mencho” murió  este domingo cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México como consecuencia de las heridas sufridas durante el operativo para dar con él. En respuesta su organización criminal puso en marcha una oleada de disturbios en todo el país.

EEUU confirma cooperación de inteligencia en el operativo contra “El Mencho” en México
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: datos útiles antes de con...

Coyhaique es un punto estratégico para explorar la Carretera Austral y la Patagonia chilena, pero recorrer esta región requiere planificación por las distancias extensas, disponibilidad limitada de combustible y condiciones climáticas variables.

Leer mas
Nacional
Ministro Muñoz da detalles de sanción de EEUU: “...

El titular de Transportes, en conversación con Tele13Radio, contó que recibió con “estupor” la noticia poco antes que Estados Unidos la hiciera pública. “Tuve que leerlo (el mensaje) varias veces”, reconoció y señaló que “me quedé asombrado. Informé, por supuesto, a Cancillería, a Presidencia, respecto de lo que estaba ocurriendo”.

Leer mas
Triunfo
UEFA suspende provisionalmente a Gianluca Prestianni p...

El jugador argentino del Benfica no estará presente en el duelo de vuelta ante el Real Madrid, por la llave de acceso a octavos de la Champions League, debido a la investigación por los supuestos insultos racistas que profirió en contra del delantero brasileño.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/