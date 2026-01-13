Al menos dos muertos deja choque entre bus y camión en Ruta 5 en Arica

Un grave accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en la Ruta 5 Norte, específicamente a la altura de la cuesta Acha, en la salida sur de la ciudad de Arica.

El hecho, según los primeros antecedentes, corresponde a una colisión entre un bus interurbano —que se desplazaba desde la ciudad de Calama con destino a Arica— y un camión, por causas que aún están siendo investigadas, recogió Radio Biobío.

Las autoridades, hasta ahora, han confirmado el fallecimiento de al menos dos personas.

Además, cinco personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas en el lugar por personal del SAMU, mientras que otros pasajeros fueron trasladados hasta el Hospital Regional Doctor Juan Noé para recibir atención médica.