Home Internacional "al menos seis muertos en nuevo ataque de eeuu contra una supuesta..."

Al menos seis muertos en nuevo ataque de EEUU contra una supuesta “narcolancha”

El presidente Trump explicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó esta mañana “un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista designada (DTO, por sus siglas en inglés) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad” del Mando Sur de Estados Unidos (Southcom), en virtud de sus competencias como comandante en jefe.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que el Ejército estadounidense realizó un nuevo bombardeo contra una supuesta “narcolancha” frente a las costas de Venezuela, que terminó con la muerte de sus seis tripulantes, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país norteamericano está en guerra con los cárteles de la droga.

Trump explicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó esta mañana “un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista designada (DTO, por sus siglas en inglés) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad” del Mando Sur de Estados Unidos (Southcom), en virtud de sus competencias como comandante en jefe.

“Los servicios de Inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba con narcóticos, estaba asociada a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se ha llevado a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo han muerto en el ataque”, indicó a través de un mensaje en su perfil de Truth Social.

El mandatario afirmó a finales de septiembre que tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe su Administración examina “muy en serio” la actividad “por tierra” de los cárteles de la droga activos en Venezuela, país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques. Según dijo, el país sudamericano sigue siendo “muy, muy peligroso”.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó un decreto para la declaración del estado de conmoción externa, situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su administración.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Bolados y la dispar campaña del equipo femenino y masc...

El delantero del Cacique se refirió al contraste de resultados, considerando que las albas están sacando la cara por el club en este 2025, estando ya en semifinales de la Copa Libertadores.

Leer mas
Internacional

Hamás entrega otros cuatro cuerpos de rehenes fallecid...

Portales como The New York Times consignaron que las autoridades israelíes “se enfurecieron” luego de que la agrupación palestina entregara el lunes sólo cuatro cadáveres.

Leer mas
Triunfo

Tabilo evitó el papelón y debutó con trabajado triunfo...

El chileno, primer cabeza de serie, remontó un durísimo partido ante el promisorio tenista local Lorenzo Carboni, en su estreno en el challenger italiano.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/