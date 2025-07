Al menos una persona murió luego de volcamiento de bus de dos pisos en Ñiquén, Región de Ñuble

El gobernador metropolitano, en una declaración, sostuvo: “Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron, por Secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas. A partir de hoy voy a ejercer mi derecho ciudadano a defenderme como cualquier chileno. Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y, mucho menos, desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores”.