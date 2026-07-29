Alcaldes de distintas comunas emplazan al Presidente Kast por mecanismo de compensación

Alcaldes y alcaldesas de distintas comunas del país enviaron una carta al Presidente José Antonio Kast para expresar su rechazo al mecanismo de compensación por la exención de las contribuciones a los municipios contemplado en la Megarreforma. Remarcaron que “solamente lleva a un chile desigual”.

Según consignó 24Horas, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, sostuvo. “Rechazamos tajantemente la propuesta del Gobierno porque es profundamente injusta y desigual. Propone que, mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del pan que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, se compense la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”.

A modo de ejemplo, señaló que las compensaciones para la comuna de Las Condes podrían traducirse en $13 mil millones. Mientras que en el caso de comunas como Quinta Normal alcanzarían los $59 millones y en San Ramón, apenas $3 millones.

Alcalde White: “Este camino no es el correcto”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó que “este camino no es el correcto, solamente lleva a un Chile desigual”. Mientras que el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la iniciativa como “una propuesta injusta y regresiva que ningún economista serio sería capaz de apoyar”.

Como alternativa, los alcaldes solicitaron que los 200 millones de dólares comprometidos para compensar la medida sean destinados íntegramente al Fondo Común Municipal (FCM). A juicio de las autoridades, esta opción permitiría distribuir los recursos de manera más equitativa entre las distintas comunas del país.

“No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el Fondo Común Municipal”, plantearon en una declaración conjunta.

En la carta, los alcaldes también hicieron un llamado al Mandatario para que intervenga en la discusión y abra una instancia de diálogo con el mundo municipal.

“Hoy el Presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos”, señalaron.