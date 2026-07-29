Home Nacional "sujetos disparan a conductor que intentó escapar de encerrona en ..."

Sujetos disparan a conductor que intentó escapar de encerrona en San Bernardo

El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura del Maipo, explicó que personal policial concurrió al lugar tras ser alertado por el delito. En ese contexto, señaló que la “Comisaría de San Bernardo se traslada hasta un sector residencial de la comuna, donde momento antes se habría iniciado el delito de un robo con violencia”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Sujetos disparan a conductor que intentó escapar de encerrona en San Bernardo

Un conductor fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este miércoles en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. De acuerdo con Carabineros, la víctima sufrió el robo de su vehículo y además recibió dos disparos en una de sus piernas.

Así ocurrió el robo

El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura del Maipo, explicó que personal policial concurrió al lugar tras ser alertado por el delito.

En ese contexto, señaló que la “Comisaría de San Bernardo se traslada hasta un sector residencial de la comuna, donde momento antes se habría iniciado el delito de un robo con violencia”, recogió Emol.

El oficial detalló que la víctima se dirigía a su domicilio cuando, antes de llegar, “fue interceptado por dos vehículos desconocidos, los cuales obstaculizan su tránsito vehicular”.

A continuación, precisó que de esos automóviles “descienden alrededor de seis a siete individuos a rostro descubierto”, quienes abordaron al conductor.

Al advertir la situación, la víctima “desciende de su vehículo y huye corriendo” para intentar escapar de los delincuentes.

Víctima recibió dos disparos

Pese a su intento por escapar, el hombre fue alcanzado por los antisociales, “los cuales le efectúan dos disparos en la pierna derecha”.

Tras concretar el ataque, “los individuos huyeron en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el de la víctima en dirección desconocida”, agregó.

Finalmente, el teniente indicó que el afectado permanece internado en el Hospital Parroquial y se encuentra fuera de riesgo vital.

Asimismo, explicó que el Ministerio Público “dispuso trabajo por parte de la SIP, que se encuentra realizando diligencias a fin de obtener mayores antecedentes y poder iniciar la persecución de estos individuos”.

Source Texto: La Nación / Foto: La Tercera
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Alcaldes de distintas comunas emplazan al Presidente K...

Según consignó 24Horas, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, sostuvo que “rechazamos tajantemente la propuesta del Gobierno porque es profundamente injusta y desigual. Propone que, mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del pan que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, se compense la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”.

Leer mas
Nacional
Tres menores detenidos luego de violento robo a servic...

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas de este martes en una sucursal Pronto Copec situada en calle General Velásquez. Hasta el lugar llegaron cinco delincuentes a bordo de una camioneta Chevrolet tipo SUV, portando pistolas y fierros para concretar el robo.

Leer mas
Nacional
Estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles s...

La empresa informó que continúan los trabajos de limpieza y habilitación del recinto. En la tarde del lunes se originó un incendio en un vagón en la estación, que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/