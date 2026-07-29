Sujetos disparan a conductor que intentó escapar de encerrona en San Bernardo

Un conductor fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este miércoles en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. De acuerdo con Carabineros, la víctima sufrió el robo de su vehículo y además recibió dos disparos en una de sus piernas.

Así ocurrió el robo

El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura del Maipo, explicó que personal policial concurrió al lugar tras ser alertado por el delito.

En ese contexto, señaló que la “Comisaría de San Bernardo se traslada hasta un sector residencial de la comuna, donde momento antes se habría iniciado el delito de un robo con violencia”, recogió Emol.

El oficial detalló que la víctima se dirigía a su domicilio cuando, antes de llegar, “fue interceptado por dos vehículos desconocidos, los cuales obstaculizan su tránsito vehicular”.

A continuación, precisó que de esos automóviles “descienden alrededor de seis a siete individuos a rostro descubierto”, quienes abordaron al conductor.

Al advertir la situación, la víctima “desciende de su vehículo y huye corriendo” para intentar escapar de los delincuentes.

Víctima recibió dos disparos

Pese a su intento por escapar, el hombre fue alcanzado por los antisociales, “los cuales le efectúan dos disparos en la pierna derecha”.

Tras concretar el ataque, “los individuos huyeron en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el de la víctima en dirección desconocida”, agregó.

Finalmente, el teniente indicó que el afectado permanece internado en el Hospital Parroquial y se encuentra fuera de riesgo vital.

Asimismo, explicó que el Ministerio Público “dispuso trabajo por parte de la SIP, que se encuentra realizando diligencias a fin de obtener mayores antecedentes y poder iniciar la persecución de estos individuos”.