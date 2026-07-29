Estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles sin detención de trenes

Metro de Santiago informó que la Línea 5 operará completamente este miércoles y que la estación Santa Isabel seguirá cerrada, sin detención de trenes. Esto debido a que continúan los trabajos de limpieza y habilitación del recinto.



En la tarde del lunes se originó un incendio en un tren en la estación de Santa Isabel, lo que obligó al cierre de otras cinco: Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.



Tras la emergencia se reveló que un tren modelo NS-74, que entró en operaciones en 1975, se incendió mientras permanecía detenido. Esto obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.



La gerente de operaciones de Metro de Santiago, Pamela Barros, señaló que “este tren efectivamente es la tecnología más antigua que tenemos en nuestra red, pero nosotros trabajamos en un plan de modernización para ampliar la vida útil de este tren en la cual venimos trabajando durante los últimos años”.



