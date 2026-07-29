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Tres menores detenidos luego de violento robo a servicentro en San Bernardo: Intimidaron a trabajadores con armas y fierros

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas de este martes en una sucursal Pronto Copec situada en calle General Velásquez. Hasta el lugar llegaron cinco delincuentes a bordo de una camioneta Chevrolet tipo SUV, portando pistolas y fierros para concretar el robo.

Eduardo Córdova
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Tres menores detenidos luego de violento robo a servicentro en San Bernardo: Intimidaron a trabajadores con armas y fierros

Tres menores de edad fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un violento asalto a un servicentro ubicado en la comuna de San Bernardo. Los adolescentes fueron capturados por Carabineros mientras se desplazaban en un vehículo que mantenía encargo por robo.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas de este martes en una sucursal Pronto Copec situada en calle General Velásquez. Hasta el lugar llegaron cinco delincuentes a bordo de una camioneta Chevrolet tipo SUV, portando pistolas y fierros para concretar el robo, recogió Emol.

Dos de los asaltantes actuaban con el rostro cubierto, mientras que otros dos no utilizaban capuchas. El quinto integrante permaneció al interior del vehículo, esperando que el resto del grupo terminara el atraco para emprender la huida.

Los clientes que se encontraban consumiendo en el local intentaron impedir el ingreso de los delincuentes bloqueando la puerta de acceso. Sin embargo, los antisociales rompieron el vidrio utilizando objetos contundentes, logrando entrar al recinto.

Una vez en el interior, intimidaron a los trabajadores y los obligaron a abrir la caja registradora para apropiarse del dinero en efectivo. El robo se extendió por cerca de dos minutos, tras lo cual escaparon en la camioneta.

Carabineros desplegó un operativo tras recibir la denuncia del delito. El procedimiento permitió la detención de tres de los involucrados en la comuna de Maipú, además de establecer que el vehículo utilizado mantenía encargo vigente por robo.

Detención de las involucradas

Las tres personas detenidas corresponden a menores de edad. El automóvil en el que se movilizaban había sido robado previamente, antecedente que quedó al descubierto durante el procedimiento policial.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de video
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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