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Termina la espera: Vozinha llegaría este jueves a Chile para sumarse a Colo Colo

Después de retrasar su viaje por trámites pendientes con visas y permisos de trabajo, el portero de Cabo Verde finalmente arribaría la mañana de este jueves a nuestro país para sellar su incorporación al Cacique.

Leonardo Medina
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Termina la espera: Vozinha llegaría este jueves a Chile para sumarse a Colo Colo

Luego de algunos pequeños inconvenientes, la espera por la llegada de Vozinha a Chile se comienza a acabar. El portero de Cabo Verde, quien causó sensación en el Mundial 2026, ya tendría definida la fecha para arribar a territorio nacional. 

Según informó Radio Cooperativa, el arquero de 40 años llegaría la mañana de este jueves a nuestro país, para posteriormente someterse a los exámenes médicos de rigor.

Por su parte, el periodista Rodrigo López también entregó detalles de la situación. 

“Vozinha llegará este jueves por la mañana a Chile. El portero de Cabo Verde consiguió una visa temporal y emprenderá rumbo a nuestro país desde Madrid para someterse a los exámenes médicos e integrarse a Colo Colo”, sostuvo en su cuenta de X.

En principio, se esperaba que el guardameta aterrizara el pasado martes en Chile. Sin embargo, unos trámites pendientes con visas y permisos de trabajo retrasaron su viaje. 

Luego, se habló de que podría arribar el miércoles, pero finalmente, después de resolver los mencionados trámites, su llegada se concretará este jueves. 

Una vez supere los exámenes médicos, el guardameta será presentado y tendrá todo listo para unirse a los entrenamientos, bajo las órdenes del DT Fernando Ortiz.

Cabe destacar que Colo Colo jugará este sábado en la Liga de Primera, visitando a Everton en Viña del Mar desde las 15:00 horas. De momento, habrá que esperar para ver si Vozinha, al menos desde las gradas, estará presente en aquel encuentro. 

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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