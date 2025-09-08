Allanan casa de Jere Klein en Chicureo: operativo incluyó otras 18 viviendas

El OS7 de Carabineros concretó durante la tarde de este lunes múltiples allanamientos en 19 domicilios de la Región Metropolitana, incluyendo la vivienda del cantante urbano Jere Klein en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Chicureo.

La investigación apunta a una organización criminal vinculada al tráfico de drogas, en la que se intervinieron 18 casas en Cerro Navia y una en Chicureo.

La capitán María Belén Galáz explicó a “La Tarde es Nuestra“ que se indaga una red delictual integrada por ciudadanos chilenos con antecedentes por tráfico de drogas.

Asimismo, confirmó que entre los inmuebles registrados estuvo el de Jeremías Tobar, conocido artísticamente como Jere Klein, quien “no mantiene orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble”.

“Se mantenían los medios de prueba, por ende, se autorizó la orden de registro”, precisó la capitán. También indicó que el cantante “se encuentra fuera de este país, trabajando en lo que todo el mundo conoce. Se encontraba vinculado a esta organización criminal liderada por un chileno”.