El local, que ya había sido allanado el día anterior, volvió a abrir sus puertas este jueves exhibiendo el mismo afiche con tarifas alusivas a la comercialización de sustancias ilícitas. En el operativo se detuvo a un hombre de 43 años, quien contaba con antecedentes penales.

Leonardo Medina
Almacén de barrio reabrió con cartel que incluía referencias a diversas drogas

En Pudahuel, Región Metropolitana, Carabineros debió intervenir por segunda vez un minimarket que operaba como punto de venta de droga.

El local, que ya había sido allanado el día anterior, volvió a abrir sus puertas este jueves exhibiendo el mismo afiche con tarifas alusivas a la comercialización de sustancias ilícitas, lo que motivó un nuevo operativo policial.

El origen de la investigación se remonta a una riña ocurrida el miércoles en Avenida Los Mares. Al llegar al lugar, los uniformados observaron que los involucrados escapaban y, al revisar un minimarket con la puerta abierta, detectaron el cartel con precios de droga. En esa ocasión, se detuvo a un hombre con antecedentes penales.

Durante patrullajes preventivos realizados esta madrugada, Carabineros constató que el recinto había retomado la venta de drogas.

El capitán David Bustos relató que “el personal policial visualizó a dos individuos, uno de ellos con un arma en sus manos, quienes se fugaron en distintas direcciones ante la presencia de Carabineros”.

Uno de ellos ingresó al minimarket y fue seguido por los funcionarios, quienes nuevamente encontraron el afiche con las tarifas de la droga.

En el operativo se detuvo a un hombre de 43 años, el cual contaba con antecedentes penales. Además, se verificó que la banda delictual solo aceptaba pagos en efectivo, ya que la máquina de cobro electrónico había sido incautada en el procedimiento anterior.

