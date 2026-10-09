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Aluvión en Las Condes: los impactantes testimonios de vecinos que vivieron la emergencia

El fenómeno se originó tras el rebasamiento del canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, lo que generó una fuerte corriente de agua y barro en distintos puntos de la comuna. Un equipo de “T13 En Vivo” constató en terreno la magnitud de la situación. Las imágenes mostraron calles cubiertas por el agua, con una corriente que avanzaba con fuerza y arrastraba todo a su paso.

Eduardo Córdova
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Aluvión en Las Condes: los impactantes testimonios de vecinos que vivieron la emergencia

Vecinos y trabajadores de Las Condes relataron cómo vivieron el aluvión que afectó a la comuna la tarde de este jueves, luego de las intensas lluvias registradas en Santiago. El desborde de un canal provocó inundaciones, arrastró vehículos y árboles e incluso volcó un bus del sistema RED.

La emergencia se originó tras el rebasamiento del canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, lo que generó una fuerte corriente de agua y barro en distintos puntos de la comuna.

Un equipo de “T13 En Vivo” constató en terreno la magnitud de la situación. Las imágenes mostraron calles cubiertas por el agua, con una corriente que avanzaba con fuerza y arrastraba todo a su paso.

Además de los vehículos afectados, un bus del sistema RED terminó volcado. La emergencia también provocó el desplazamiento de árboles y complicaciones en importantes avenidas, como Padre Hurtado.

A raíz de estos hechos, se declaró alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana por la emergencia asociada al aluvión.

“Sentimos como una ola de mar”: el relato de una vecina

María Inés fue una de las personas que presenció el inicio de la emergencia mientras se encontraba en una farmacia comprando medicamentos.

En conversación con T13, describió el cambio repentino en las condiciones meteorológicas. “el cielo se puso negro, de una cosa tremenda. Nunca había visto esto. Vinieron los granizos, pero atroz”, relató.

La mujer explicó que, después de observar lo que ocurría, sintió cómo el agua avanzaba por las calles. “Fuimos a mirar, y fueron como cinco minutos, y sentimos como una ola de mar, fue un estruendo y venían todos los autos, micros y camionetas bajando por (avenida) Blanche. Fue una cosa terrible”, señaló.

La situación también la llevó a intentar regresar a su vivienda, ubicada en General Blanche, una de las calles afectadas por la inundación.

“Quería ir a buscar a mi marido, me iba a meter con todo, pero me sacaron los carabineros, que yo los amo”, contó sobre el momento en que funcionarios policiales le impidieron avanzar hacia el sector.

Vecinos describen una emergencia repentina

Otro de los testimonios correspondió a un hombre que trabaja hace más de 40 años en el sector. Según explicó, la emergencia comenzó de manera repentina, después de una granizada y un breve período de lluvia intensa.

“Primero vino una granizada y después se larga la lluvia como 15-20 minutos. No fue más que eso, pero fue un balde de agua”, afirmó.

Por su parte, Loreto relató que vio avanzar el agua y el barro cuando se preparaba para salir de una clínica. La mujer explicó que la aparición de la corriente la obligó a reaccionar rápidamente.

“Fue súper repentino. Estaba por salir de la clínica y de repente vi que venía el agua, barro, autos, micros. Me bajé rápidamente”, recordó.

La emergencia también generó importantes complicaciones para quienes se desplazaban por la comuna. Una afectada que se encontraba en las inmediaciones de la estación de Metro Los Dominicos describió la congestión vehicular que se produjo en el sector.

“Está ruda la situación, el taco es inmenso”, comentó.

En tanto, Juan, otro vecino afectado, contó que descubrió que el agua estaba ingresando a su propiedad cuando fue a revisar el patio de su vivienda. Hasta ese momento, seguía la emergencia a través de la televisión.

“Estábamos trabajando, viendo por la tele el aluvión, pasaron 10-15 minutos y dijimos: vamos a revisar por las dudas, y se estaba inundando todo”, relató.

Los testimonios dan cuenta de la rapidez con que avanzó el agua en distintos sectores de Las Condes y de las dificultades que enfrentaron vecinos, trabajadores y conductores durante la emergencia.

Senapred declara Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas por aluviones
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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