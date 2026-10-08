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Senapred declara Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas por aluviones

La medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Patricia Schüller Gamboa
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Senapred declara Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas por aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas de la Región Metropolitana, debido a la activación de quebradas que están provocando remoción en masa (aluviones).

Además de Las Condes, la medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Por instrucciones del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Obras Públicas Louis de Grange, y otras autoridades se trasladaron a Las Condes, afectada por al menos dos aluviones.

La municipalidad informó que el perímetro comprende Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al sur y Límite cordillera al oriente.

La alcaldesa Catalina San Martín pidió a los habitantes de la comuna que “por favor, no salgan de sus casas si no es necesario, sabemos que hay muchas viviendas inundadas, estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas, nosotros vamos en camino ahora”.

Presidente Kast anuncia despliegue en Las Condes por el aluvión
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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