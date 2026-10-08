Senapred declara Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas por aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Las Condes y otras nueve comunas de la Región Metropolitana, debido a la activación de quebradas que están provocando remoción en masa (aluviones).



Además de Las Condes, la medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.



Por instrucciones del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Obras Públicas Louis de Grange, y otras autoridades se trasladaron a Las Condes, afectada por al menos dos aluviones.



La municipalidad informó que el perímetro comprende Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al sur y Límite cordillera al oriente.



La alcaldesa Catalina San Martín pidió a los habitantes de la comuna que “por favor, no salgan de sus casas si no es necesario, sabemos que hay muchas viviendas inundadas, estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas, nosotros vamos en camino ahora”.