Presidente Kast anuncia despliegue en Las Condes por el aluvión

El Presidente José Antonio Kast anunció despliegue de autoridades en terreno tras el aluvión que afecten estos momentos a Las Condes.



El Mandatario señaló a través de su cuenta de X.”Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.



“El delegado ya está en terreno y el ministro De Grange, el subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”.



También informó que “me he comunicado con la alcaldesa San Martín y la directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”.

Alcaldesa: “Por favor, no salgan de sus casas”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó en un video en redes sociales que “vamos en camino al lugar donde está el aluvión. Esto es en Álvaro del Portillo, donde se inicia. Va GOPE Carabineros, Bomberos en camino, estamos con varios recursos en camino”.



“Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario, sabemos que hay muchas viviendas inundadas, estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas, nosotros vamos en camino ahora. Insisto, no salgan de sus casas si no es necesario. Y cualquier emergencia, 1402 y Carabineros, Carabineros también está trabajando con nosotros”, añadió.



En tanto, la Municipalidad de Las Condes señaló que “se estableció perímetro afectado inicialmente Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al Sur y Límite cordillera al oriente, luego de ajustará”.



“Se emitirá aviso SAE del Senapred indicando mantenerse en pisos superiores. Se Activó puesto de mando en cuartel 15, participan Bomberos, Senapred, SAMU y Municipalidad. Av. Apoquindo es la única vía de acceso segura”, agregó.



También indicó que “se realizan las gestiones con el Directorio de Transporte Público Metropolitano para suspender buses del Transantiago que suban al sector de San Carlos de Apoquindo”.



Finalmente, videos en redes sociales mostraron inundaciones en las clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus y de la Universidad de los Andes.