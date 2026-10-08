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Aluvión arrasa con autos, un bus y árboles en Las Condes

Carabineros informó que a las 17 horas se divisó un gran torrente de agua por calle General Blanche que arrastraba vehículos. La emergencia se produjo por el rebalse de un canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa.

Patricia Schüller Gamboa
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Aluvión arrasa con autos, un bus y árboles en Las Condes

La tarde de este jueves se registra un fuerte aluvión en Las Condes a causa de las intensas precipitaciones que han afectado en las últimas horas a la Región Metropolitana.

El alud ha arrastrado vehículos, un bus y árboles.

Usuarios en redes sociales reportan que las calles más afectadas serían Avenida La Plaza y General Blanche.

Carabineros informó que a las 17 horas se divisó un gran torrente de agua por calle General Blanche que arrastraba vehículos.

Emergencia se produjo por rebalse de un canal

La emergencia se produjo por el rebalse de un canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa.

El caudal baja por calle General Blanche al poniente y está arrastrado vehículos, incluso un bus con pasajeros del sistema Red se vio afectado.

También se dispuso la evacuación de colegios e inmuebles del sector. Incluso el agua está ingresando a las casas.

Daños al interior de la UDD

Los alumnos, académicos y trabajadores de la Universidad de Los Andes están atrapados en su interior.

Una estudiante informó a La Nación que se registraron algunos daños al interior de la Universidad del Desarrollo.

La emergencia se encuentra en pleno desarrollo.

Source Texto: La Nación/Foto: Emol
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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