Alvarado aborda el gabinete “poco político” de Kast: “Primó más la capacidad de decisión bajo momentos de presión”

La mañana de este miércoles, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), se refirió al gabinete “poco político” del Presidente electo, José Antonio Kast.

Consignar que de los 24 secretarios de Estado, hay 16 independientes y solo 8 militantes de partidos, algo que llamó la atención en el mundo político.

En este sentido, en una conversación con Radio ADN, Alvarado planteó que “nosotros tenemos una lógica tradicional de cómo mirar la intervención de los primeros gabinetes de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia hasta ahora, que es esta lógica de la presencia de los partidos”. No obstante, indicó que Kast tuvo “el propósito de solicitar e invitar a colaborar a personas que tienen expertise en distintos ámbitos del quehacer de la sociedad”.

“Hoy hay de una situación país en donde tenemos emergencia en materia de seguridad, que son públicas y manifiestas, donde necesitamos reactivar la economía, donde tenemos dramas sociales tremendos, donde tenemos las emergencias de los incendios, obviamente que este es un gabinete que no responde a los equilibrios políticos, y primó más, yo creo, la capacidad de decisión, de ejecución y de conducción bajo momentos de presión”, subrayó.

En cuanto a los dichos del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos (PR), que tras el anuncio del gabinete calificó el Gobierno de Gabriel Boric como “el peor Gobierno desde que recuperamos la democracia”, mencionó que “hay opiniones políticas que son legítimas. A nosotros muchas veces nos dijeron cuando decíamos función en el gobierno del Presidente Piñera que era el peor gobierno de la historia y que yo creo que el tiempo se ha cargado de demostrar que no era así. Y el reconocimiento y la figura del Presidente Piñera ha seguido agrandando”.

“El cruce y la crítica política siempre va a existir y aquí lo que importa es la decisión, por cierto, del ministro Campos de incorporarse aportando su experiencia y su capacidad política al gobierno del Presidente Kast”, sostuvo.

De igual manera, remarcó que “yo le quiero decir para tranquilidad a todos de que con el gobierno que termina en su mandato hemos tenido una muy buena comunicación, hemos estado coordinándonos de qué manera podemos colaborar y tener información oportuna respecto para abordar la emergencia desde el minuto que asumamos el 11 de marzo por la situación que vivimos hoy día en las provincias de Biobío, de la Araucanía y de Ñuble”.

“Los próximos días me voy a juntar con el ministro Elizalde para que definamos un cronograma de reunión de los restos de los ministros para el traspaso administrativo que corresponde y darle continuidad a las políticas públicas. Y también en conversaciones preliminares le he solicitado que dentro de ese plan de acción consideremos lo que dice relación con reuniones específicas de ministros de carteras sectoriales, que dicen directa relación con las emergencias que hoy día está viviendo el país en el sur”, expresó.

Consultado por su opinión del Gobierno del Presidente Boric, planteó que “yo creo que la opinión del Gobierno, más que la mía personal, es la que tienen los chilenos y que la manifestaron en las elecciones en diciembre pasado (…). La ciudadanía, no es cierto, evalúa gestiones, evalúa resultados, evalúa un contexto político y cuando no está conforme con esos elementos, con esa realidad, decide alternar”.

“El éxito de nuestro Gobierno creo que va a pasar si somos capaces de entregar la continuidad del mismo a una persona de nuestro mismo sector político. Pero para eso falta mucho y hay que trabajar bastante”, expresó.