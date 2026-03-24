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Alza histórica a partir de este jueves: Bencina de 93 octanos subirá $370 y diésel $580

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó a CNN Chile que “la gasolina de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro, y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro. Eso es lo que van a subir”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alza histórica a partir de este jueves: Bencina de 93 octanos subirá $370 y diésel $580

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este lunes que el precio de los combustibles subirá cerca de $370 este jueves.

Este anuncio se produce en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.

El secretario de Estado indicó a CNN Chile que “la gasolina de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro, y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro. Eso es lo que van a subir”.

Quiroz admitió que el alza es “mucho” y que “me gustaría haber heredado una solución fiscal distinta, que me hubiese permitido tomar una medida distinta”.

Según consignó Emol, el ministro sostuvo que “me habría encantado heredar otra situación, pero mi rol como ministro de hacienda es velar por la hacienda pública, es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos. No es ser popular ni es permitir que esta cosa siga, como si aquí no hubiese pasado”.

Medidas de protección

Estos cambios al Mepco se implementarán en paralelo a una batería de medidas protección, agrupadas en el denominado “Plan Chile Sale Adelante”, consignó Radio Cooperativa.

-Congelamiento de tarifas “sin letra chica” al Sistema RED hasta el 31 de diciembre de 2026

-Inyección de recursos para contener el alza del pasaje en el transporte público de las demás regiones del país.

-Baja del precio de la parafina a niveles de febrero de 20 y congelamiento durante el otoño y el invierno

-Discusión inmediata para nuevo proyecto que refinancia el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, desde los 5 millones de dólares disponibles actualmente, a 60 millones de pesos

-Proyecto de ley que otorga subvención de 100 mil pesos mensuales a conductores de taxis y taxis colectivos -mientras dure la contingencia- por hasta seis meses

-Apertura de nueva línea de financiamiento en BancoEstado para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial y puedan renovar su flota, promoviendo la electromovilidad

-Trabajo entre el Gobierno y gremios de transportistas con el objeto de aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso

-Proyecto de ley que permita una suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico de las empresas no transportistas, aplicando en su lugar el régimen de los transportistas

“El Plan de Reconstrucción Nacional no se detiene. Estamos tomando medidas que permitan hacer frente a esta complejidad sin afectar beneficios sociales“, finaliza el documento.

Ministerio de Hacienda fijó en cuatro semanas el cálculo del precio de paridad de combustibles
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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