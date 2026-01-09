Home Triunfo "anfp anuncia el fixture completo del campeonato nacional 2026: re..."

ANFP anuncia el fixture completo del Campeonato Nacional 2026: Revisa el calendario

El organismo de Quilín dio a conocer el calendario con las 30 fechas del torneo de Primera División, certamen que tendrá el primer Superclásico en el mes de marzo.

Leonardo Medina
ANFP anuncia el fixture completo del Campeonato Nacional 2026: Revisa el calendario

Ya hay calendario para el fútbol chileno. Este viernes, la ANFP anunció el fixture completo con las 30 fechas del Campeonato Nacional 2026. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

