Anuncian plan policial para afrontar el 11 de septiembre

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dijo que “son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región, (…) pero están planificados desde el punto de vista policial”.

Patricia Schüller Gamboa
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que se estableció un detallado plan policial para afrontar de la mejor manera la conmemoración del 11 de septiembre.

En entrevista con Radio Cooperativa, Durán destacó que “hay una planificación también muy rigurosa respecto del 11 de septiembre, en que también hay un foco en la conmemoración y hay múltiples actividades”.

Advirtió que “hay grupos delictuales que intentan generar incidentes en algunos territorios y esos están bastante identificados: hay una planificación para abordarlos”.

Consultado sobre si los lugares identificados son Peñalolén, Villa Francia, Huechuraba, dijo “entre otros”. “Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región, (…) pero están planificados desde el punto de vista policial”.

