“Apruebo feliz”: hija de Ximena Rincón revela su postura por el plebiscito de salida

La hija de la senadora Ximena Rincón (DC), Valentina Latorre Rincón, reveló que a diferencia de su madre que va por el Rechazo, ella votara Apruebo en el plebiscito de salida.

Hace algunos días, la senadora decidió no seguir la decisión de su partido de votar por la opción Apruebo y afirmó: “Voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y obviamente trabajaré con todos aquellos que creemos que el texto que se nos propone no es bueno para el país”. Y sostuvo que “lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la Constituyente 2022, no la Constitución de Pinochet o Lagos, votamos eso; si es bueno o malo, si le sirve o no al país”.

En tanto, a través de Twitter, el usuario @PerejilZurdin causó revuelo al afirmar que la posición de Valentina Latorre, era el Apruebo.

“¿Cómo se sentirá la Senadora Xime Rincón, al ver que su hija Valentina Latorre Valentina Latorre , es una fiel defensora del APRUEBO?”, preguntó el usuario, que tuvo varias reacciones.

“Tuve la suerte de conocer brevemente a Valentina trabajando en techo. Es una mujer increíble, muy respetuosa, inteligente y eficiente. Siempre ayudaba en todo lo que necesitabas, realmente un gran ser humano. No tendría duda que va por el apruebo. Ella sí quiere lo mejor para Chile”, escribieron. Otro usuario manifestó: “Mismo caso para Eduardo Frei por su hermana Carmen, para Enrique Krauss por su hija Alejandra, para Ricardo Lagos por Lagos Weber y para Ignacio Walker por su hija Elisa, por ejemplo”.

Cómo se sentirá la Senadora @ximerincon , al ver que su hija Valentina Latorre @vlatorre , es una fiel defensora del APRUEBO 🌹 — Perejil 🩸 Zurdin🌳 (@PerejilZurdin) July 13, 2022

En ese marco, y producto de las reacciones al tuit de @PerejilZurdin, Valentina Latorre respondió.“En este boom de interacciones en mi red social, aprovecharé para decir que este 4 de septiembre #AprueboFeliz”, escribió la hija de la senadora Rincón. Y le envió un mensaje al tuitero: “Dicen que el 4S nos encontraremos haciendo salud