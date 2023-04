Ariel Holan sacó la voz: “En ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador”

Días complejos ha tenido que enfrentar el técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, luego de que el otrora entrenador de los cruzados, Juvenal Olmos, asegurara que dentro del plantel existía un quiebre y sugiriera que los futbolistas le estaban “haciendo la cama”, al trasandino.

Este viernes, durante una conferencia de prensa, Holan negó de manera tajante los rumores, recalcando que “en ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador, cuerpo técnico y directivos, de que estamos tirando todos para adelante para tratar de reconstruir un equipo”.

Asimismo, indicó que tenía “confianza plena en los jugadores, con ellos no hay nada que conversar. Pero cuando se dicen cosas que no son ciertas, a mí me lastima y me pone triste”.

No obstante, esta no es la única polémica que envuelve al argentino. Hace unos días, recibió las críticas del ídolo de Independiente, Gabriel Milito, quien señaló que Holan es uno de los responsables de la crisis institucional del “Rojo”.

Sobre ello, comentó que “no es un momento para entrar en polémica ni responder, porque para mí primero está Independiente; ayer, hoy y hasta el día en que me muera. Me sobran argumentos para responder, pero cuando llegue el momento los voy a esgrimir”.

Finalizando, se refirió al clásico que disputará ante Colo Colo, donde reveló que “todo el plantel tiene la ilusión de hacer un gran partido. Nosotros estamos cerca de Huachipato y sabemos que no tenemos que perder pisada”.