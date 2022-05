Ariel Holan y su retorno a la UC: “Si no creyera que puedo recomponer al equipo, no hubiera venido”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, presentó esta tarde a Ariel Holan como el nuevo director técnico de Universidad Católica, en su regreso a la institución tras sus pasos por el Santos de Brasil y por el León de México.

El argentino declaró que “si no creyera que puedo recomponer al equipo, no hubiera venido. Estoy convencido que podemos hacerlo, es un agradecimiento a la confianza de los directores”.

En tanto, se refirió al juego de la UC: “Tenemos que recuperar el nivel de Universidad Católica, de sus últimos años, y no bajar de ahí. Los momentos difíciles requieren otras soluciones. Se debe ser más pragmático. Veremos qué ajustes hacer en el equipo. La UC no puede haberse olvidado de jugar al fútbol. Este, que no es un momento bueno, requiere de mucho trabajo, perseverancia y convicción. Quedan mucha tela que cortar y no debemos mirar si estamos cerca de los puestos de abajo”.

El entrenador redebutará en el banco de la Franja este viernes a las 18:00 hrs, frente a Unión La Calera, duelo que se disputará en San Carlos de Apoquindo pero será sin público tras la sanción debido a los incidentes ocurridos en el partido contra Colo Colo.