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Asesinan a “El Poroto”, líder narco acusado de ofrecer $100 millones por la alcaldesa de Lo Espejo

El crimen ocurrió la tarde del martes, cuando Héctor Cárdenas llegaba a su domicilio a bordo de un automóvil. En la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, fue abordado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Eduardo Córdova
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Asesinan a “El Poroto”, líder narco acusado de ofrecer $100 millones por la alcaldesa de Lo Espejo

Héctor Aladino Cárdenas Venegas, alias “El Poroto”, fue asesinado de múltiples disparos en la población José María Caro, en Lo Espejo. El hombre era señalado como líder narco del sector.

El crimen ocurrió la tarde del martes, cuando Cárdenas llegaba a su domicilio a bordo de un automóvil. En la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, fue abordado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones, recogió Radio Biobío.

El vehículo de la víctima quedó con varios impactos balísticos. Al menos cinco disparos alcanzaron el parabrisas.

Tras el ataque, familiares trasladaron a Cárdenas hasta el SAR Julio Acuña Pinzón, donde se confirmó su muerte. Posteriormente, se registraron incidentes en las afueras del recinto, por lo que acudió personal de Control de Orden Público de Carabineros.

El fiscal ECOH, Ernesto González, confirmó que la víctima recibió al menos ocho impactos de bala. “Las agresiones son impactos balísticos, son múltiples impactos balísticos. Tenía al menos 8 en su cuerpo, motivo por el cual fallece”, señaló.

“El Poroto” era investigado por distintos delitos

La víctima, de 45 años, era conocida en la población José María Caro y mantenía varias investigaciones en curso, según informó la PDI.

Uno de los antecedentes que marcó su historial fue la acusación realizada por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC). A comienzos de este año, la jefa comunal afirmó que distintas bandas de narcotraficantes habían ofrecido $100 millones por asesinarla, y vinculó a “El Poroto” con esa amenaza.

En tanto, el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Robert Briones, señaló que Cárdenas era “conocido en el sector” y que tenía “varias investigaciones en curso”.

Sin embargo, el detective recalcó que la víctima ahora es objeto de una investigación por homicidio. “Pero, en este momento es víctima, así que estamos investigando el homicidio propiamente tal”, afirmó.

Preparan operativo por posible funeral de alto riesgo

Tras el homicidio, el Ministerio de Seguridad dispuso un despliegue policial en tres puntos estratégicos ante eventuales incidentes.

El ministro Martín Arrau señaló que se espera que el funeral sea catalogado como de alto riesgo, con servicios preventivos en distintos puntos de interés.

Además, indicó que conversó con la alcaldesa Javiera Reyes, quien se encontraría preocupada por la seguridad de la comuna tras el crimen.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía - T13
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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