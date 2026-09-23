Niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso en Quinta Normal: PDI investiga

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga la muerte de un niño de 12 años que cayó desde un décimo piso en Quinta Normal. El hecho ocurrió durante la noche del martes.

El accidente se registró cerca de las 23:00 horas en un edificio ubicado en calle Poeta Pedro Prado, recogió Radio Biobío.

Según los antecedentes preliminares, el niño se encontraba en el departamento junto a su hermana de 15 años al momento del hecho.

En tanto, la madre y el padrastro de ambos se encontraban trabajando. Por ello, no había adultos en el departamento cuando ocurrió la caída.

PDI investiga las circunstancias de la caída

El fiscal Centro Norte, Javier Mayer, señaló que las primeras diligencias buscan establecer cómo ocurrieron los hechos.

Además, el persecutor indicó que se trabaja para determinar si hubo intervención de terceras personas en la muerte del menor.

“Estamos realizando las primeras diligencias que tienen que ver con determinar cómo ocurren los hechos y si en estos hechos hay intervención de terceros o no la hay”, señaló Mayer.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la PDI.

Los detectives realizan diversas pericias en el lugar para esclarecer las circunstancias de la caída y establecer qué ocurrió antes de la muerte del niño.

Niño dominicano murió el domingo en Santiago

Como antecedente, un niño dominicano de nueve años murió el pasado domingo tras caer desde el noveno piso de un edificio en Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de General Gana con San Diego, a pasos del barrio Franklin. En ese caso, la Fiscalía Centro Norte y la PDI investigan la muerte como un accidente.