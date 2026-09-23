Home Nacional "niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso en quinta no..."

Niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso en Quinta Normal: PDI investiga

El accidente se registró cerca de las 23:00 horas en un edificio ubicado en calle Poeta Pedro Prado. Según los antecedentes preliminares, el niño se encontraba en el departamento junto a su hermana de 15 años al momento del hecho.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso en Quinta Normal: PDI investiga

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga la muerte de un niño de 12 años que cayó desde un décimo piso en Quinta Normal. El hecho ocurrió durante la noche del martes.

El accidente se registró cerca de las 23:00 horas en un edificio ubicado en calle Poeta Pedro Prado, recogió Radio Biobío.

Según los antecedentes preliminares, el niño se encontraba en el departamento junto a su hermana de 15 años al momento del hecho.

En tanto, la madre y el padrastro de ambos se encontraban trabajando. Por ello, no había adultos en el departamento cuando ocurrió la caída.

PDI investiga las circunstancias de la caída

El fiscal Centro Norte, Javier Mayer, señaló que las primeras diligencias buscan establecer cómo ocurrieron los hechos.

Además, el persecutor indicó que se trabaja para determinar si hubo intervención de terceras personas en la muerte del menor.

“Estamos realizando las primeras diligencias que tienen que ver con determinar cómo ocurren los hechos y si en estos hechos hay intervención de terceros o no la hay”, señaló Mayer.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la PDI.

Los detectives realizan diversas pericias en el lugar para esclarecer las circunstancias de la caída y establecer qué ocurrió antes de la muerte del niño.

Niño dominicano murió el domingo en Santiago

Como antecedente, un niño dominicano de nueve años murió el pasado domingo tras caer desde el noveno piso de un edificio en Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de General Gana con San Diego, a pasos del barrio Franklin. En ese caso, la Fiscalía Centro Norte y la PDI investigan la muerte como un accidente.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Trump y Delcy Rodríguez se reúnen a puertas cerradas e...

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder. Esto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores desde Caracas, el 3 de enero de este año, por parte de la Fuerza Delta de Estados Unidos.

Leer mas
Nacional
Confech convoca a movilización para el 1 de octubre: “...

Según consignó 24Horas, de acuerdo a la agrupación, la movilización tiene como foco el lema “para transformar Chile, ¡ni un peso menos para la educación!”. “Convocamos a todas las organizaciones y estudiantes de chile a activarse y adherirse a este paro nacional”, indicaron.

Leer mas
Triunfo
“Me preocuparía mucho más si…”: La reflexión de Ortiz ...

El entrenador analizó la igualdad sin goles frente al elenco de colonia, que se convirtió en el tercer empate consecutivo de los albos, y afirmó que “las situaciones las creamos, no estamos finos en ese último tramo”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/