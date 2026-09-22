Revelan que médico de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, le habría recetado ketamina antes de morir

Nuevos antecedentes han salido a la luz en las últimas horas luego del fallecimiento el pasado domingo de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, quien murió en un centro de rehabilitación en Santa Mónica.

Y es que según dio a conocer TMZ, un médico le habría recetado ketamina al hijo de la supermodelo, a pesar de sus adicciones.

De acuerdo al citado portal, los amigos cercanos de Gerber estaban molestos por la decisión del especialista. Incluso, creen que el médico debería ser investigado.

Lo anterior, considerando que la ketamina era un problema recurrente para el joven.

En tanto, personas que estuvieron con Presley horas antes de su muerte, señalaron que “parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia en el centro de rehabilitación”.

Por lo mismo, la policía estaría investigando cómo llegaron esas drogas al centro de rehabilitación.

Cabe destacar que, en los últimos meses, Gerber utilizó tratamientos alternativos para combatir su adicción. Esto último incluyó el uso de ibogaína, sustancia psicoactiva que, según confesó el joven en su cuenta de Instagram, lo “tenía aterrado”.

Por su parte, de acuerdo a agencia EFE, la causa de muerte de Presley aún se desconoce, ya que pese a concluir su autopsia, no se pudo determinar qué provocó su fallecimiento. Frente a esto, se deberán realizar otras pruebas adicionales.