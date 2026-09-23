Confech convoca a movilización para el 1 de octubre: “Ni un peso menos para educación”

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó que convocará a un paro nacional como medida de presión de cara a la discusión por la Ley de Presupuesto 2027 que debe presentar el Gobierno.

Según consignó 24Horas, de acuerdo a la agrupación, la movilización tiene como foco el lema “para transformar Chile, ¡ni un peso menos para la educación!”.

El día elegido por la Confech para la movilización es el próximo jueves 1 de octubre a nivel nacional.

“Convocamos a todas las organizaciones y estudiantes de chile a activarse y adherirse a este paro nacional”, indicaron.

La Confederación señaló que la Ley de Presupuesto 2027 “determinará la inversión pública del próximo año en educación en todos sus niveles (inicial, media y superior), incluyendo becas, beneficios y programas”.

La organización recordó “los requerimientos de recortes realizados por el ministro Quiroz y el nulo pronunciamiento de la ministra de Educación, María Paz Arzola”, consignó el medio citado.

“Nos manifestamos de forma clara, no aceptaremos ni un peso menos para la educación. Porque educación son más oportunidades para la juventud, significa igualar la cancha, menos desigualdad y, por tanto, mayor seguridad y crecimiento para las familias del país. Porque la educación es hacer crecer, avanzar y transformar Chile, nos convocamos para defenderla a una movilizaciones nacional para el 1° de octubre”, sentenciaron.