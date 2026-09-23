Trump y Delcy Rodríguez se reúnen a puertas cerradas en la ONU: “Histórico” encuentro

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron anoche un “histórico” encuentro a puertas cerradas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.



Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde la llegada de Rodríguez al poder. Esto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores desde Caracas, el 3 de enero de este año, por parte de la Fuerza Delta de Estados Unidos.



“Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países. Y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad”, anunció la presidenta encargada de Venezuela en una publicación en redes sociales.



El encuentro se produce tras la llegada, la víspera, de la representante venezolana a Nueva York con motivo de su participación en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hito que Caracas ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana.



Está previsto que la mandataria pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional. La visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos se desarrolla además en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington.