Faltó dos días al trabajo y fue encontrado muerto en su casa en San Bernardo: tenía múltiples heridas de arma blanca

La PDI investiga el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado al interior de su vivienda en San Bernardo, con múltiples heridas asociadas a un arma blanca.

El hecho quedó al descubierto durante la noche del martes, luego de que un compañero de trabajo de la víctima realizara una denuncia, recogió Emol.

Cerca de las 23:00 horas, el hombre llamó al 133 para informar que llevaba dos días sin poder comunicarse con su compañero. Por ello, decidió acudir hasta su domicilio para conocer su situación.

Sin embargo, al llegar a la vivienda no obtuvo respuesta a sus llamados. Ante esta situación, personal policial concurrió hasta el inmueble para verificar qué había ocurrido.

PDI encontró a la víctima al interior de la vivienda

Durante una primera inspección desde el exterior, los funcionarios divisaron a través de una ventana el cuerpo de la víctima en el suelo.

Además, los policías observaron una importante cantidad de sangre alrededor del hombre. Por ello, ingresaron al domicilio para verificar su estado.

Una vez dentro, confirmaron que la víctima estaba fallecida y presentaba múltiples heridas asociadas a un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La persona asesinada era de nacionalidad ecuatoriana y se encontraba en situación migratoria irregular, de acuerdo con los antecedentes preliminares del caso.

Investigan cámaras y posibles testigos

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

Hasta el lugar también concurrieron detectives junto a funcionarios del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística.

La subcomisaria Marcela Donaire explicó que los equipos realizan distintas diligencias para establecer cómo ocurrió el homicidio.

“El día de hoy, a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana, en compañía del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística, se concurrió a un domicilio ubicado en Alfonso Donoso, comuna de San Bernardo, por cuanto en el lugar, al interior de una vivienda, se encontraba una persona fallecida producto de un homicidio. Actualmente, se están realizando diversas diligencias para establecer la criminodinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado”, dijo la subcomisaria.

De esta manera, los detectives trabajan en establecer la dinámica del crimen y las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Asimismo, la PDI busca identificar posibles testigos y registros de cámaras de vigilancia que permitan aportar antecedentes a la investigación.